Александр Ерохин: "Хотелось бы поиграть в Европе"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отметил, что хотел бы поиграть в Европе. Однако, по его словам, - только в хорошем клубе.

– Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег, – цитирует Ерохина sportsdaily.ru. – Такие клубы, как "Зенит", стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.

– В "Ростове" вы попали на радар в Лиге чемпионов, перед "Зенитом" были ли какие-то предложения из Европы?

– На самом деле, думаю, что разговоры какие-то могли бы быть. Но в преддверии чемпионата мира в России хотелось бы играть в РФПЛ, потому что тренер присутствует на многих матчах. Конечно, если ты едешь в хорошую европейскую команду, ты в любом случае будешь на виду. Например, как Андрей Ярмоленко, который играет в "Боруссии", и никто про него не забудет. Но на данный момент таких разговоров и предложений не было.

– Почти вся молодежь говорит лозунгами: "Хочу играть в Европе!" А вы, как уже сложившийся игрок?

– Если честно, хотелось бы поиграть, увидеть и почувствовать их менталитет, более европейский. Но это опять должно все совпасть – должен быть клуб хороший, который представлял бы хорошую альтернативу нашим сильнейшим командам. Сейчас же все мысли связаны с "Зенитом". А из любимых лиг выделю Германию и Англию – смотрю их чаще всего.