Александр Ерохин: "Хорошо, что в очередной раз сыграли на ноль"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) отметил, что игра получилась тяжелая, особенно второй тайм. По его словам, в атаке не хватает импровизации.

– Ожидали, что будет настолько тяжело с ЦСКА?

– Конечно, мы ожидали, что будет тяжела игра. ЦСКА – хорошая команда и сегодня был трудный матч. Второй тайм для нас выдался сложным. Не все получилось в атаке, но то, что в обороне в очередной встрече мы сыграли на ноль – это хорошо.

– Сильно ли сказалась нехватка Бухарова?

– У нас нехватка любого футболиста, который выбывает, сказывается.

– Ваша команда не пропускает уже семь матчей, но с чем связано то, что не забиваете в пяти встречах подряд?

– Возможно, сказывается какое-то напряжение, что не можем забить. Нужно немного раскрепоститься в атаке, действовать с большей импровизацией. Нужно поработать неделю до следующего матча, чтобы, наконец, забить.

– Не сковывает эта статистика?

– Мы думаем о том, чтобы выйти и победить, а без голов побед не бывает, поэтому нужно забивать. Плохо, что мы этого не делаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)