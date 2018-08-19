Александр Ерохин: "Хочется поблагодарить болельщиков за перформанс на "Петровском". И сегодня их поддержка была отличной!"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отметил, что ему было приятно играть против бывшего клуба "Урала" в матче 4-го тура РПЛ (4:1). Ерохин защищал цвета екатеринбуржцев с 2013 по 2015 год.

– В первую очередь, нам нужно было сохранить эмоции после матча с "Динамо", – сказал Ерохин. – Мне действительно было приятно встретиться с бывшей командой, знаю многих игроков и тренеров.

– Почему в предыдущих матчах со стандартов мало что получилось, а в этой игре залетело?

– Мы работаем над этим компонентом. За счет того, что мы часто их отрабатываем, получается играть все лучше и лучше.

– Поначалу у "Урала" были моменты, чтобы сравнять счет. Почему это происходило?

– Нам тренер говорил, что нужно сконцентрироваться с первых минут и начать играть активно. Но получилось так, как получилось. К 16-й минуте удалось забить два мяча и перевернуть игру.

– Сегодня играли при большом количестве болельщиков...

– Да, но очень хочется поблагодарить болельщиков за перформанс на игре с "Динамо". По-моему такого никто никогда не делал. Впервые с таким сталкиваюсь – было супер. И сегодня поддержка была отличная как всегда.

– Почему вы играете ближе к флангам?

– У нас есть группа атаки, нет никакой привязки к флангам. Но есть тренерские задачи, которые нужно выполнять. (Игорь НОВИКОВ)