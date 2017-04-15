Александр Ерохин: "Еще есть шансы занять четвертое место"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) отметил, что в команде не опускают рук в надежде занять четвертое место. По его словам, команда хотела победить, однако во втором тайме пришлось больше обороняться.

– Все-таки, результат больше положительный, что на выезде с ЦСКА сыграли на ноль, или отрицательный, потому что шансы попасть в еврокубки уменьшаются?

– Конечно, нам нужна была сегодня победа. Мы набрали одно очко и еще есть шансы занять четвертое место, поэтому руки не опускаем и будем готовиться к следующим играм.

– В первом круге "Ростов" обыграл ЦСКА 2:0, сегодня получилась ничья 0:0. Есть ли удовлетворение, что отобрали у чемпиона четыре очка?

– В каждом матче мы хотим победить, независимо от того, с кем играем. То, что мы сегодня сыграли вничью – не самый положительный результат.

– Показалось, что после шестидесятой – семидесятой минуты ваша команда вообще не шла в атаку. Какая была установка?

– Победить. Игра может складываться по-разному. Сегодня нам приходилось во втором тайме больше обороняться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)