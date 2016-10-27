Александр Ерохин: "Данильянц на пресс-конференциях озвучивает общее мнение тренерского штаба"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин подчеркнул, что у команды нет проблем с запутанной схемой тренерского штаба команды. По его словам, в клубе четко распределены обязанности между Курбаном Бердыевым, Иваном Данильянцем и Дмитрием Кириченко.

– Слова Данильянца на пресс-конференциях воспринимаете как его личный взгляд или как ретрансляцию мнения Курбана Бердыева?

– Думаю, он озвучивает общее мнение тренерского штаба.

– Иностранные журналисты ничего не могут понять: на пресс-конференции "Ростова" ходит (и официально именуется главным тренером) один человек, от бровки руководит другой, а на самом деле верховодит третий. Как вы, футболисты, всю эту ситуацию воспринимаете?

– Очень просто. Курбан Бекиевич – главный тренер, и это не обсуждается. А обязанности между членами штаба распределены, каждый отвечает за свое направление. Никаких проблем во взаимопонимании с тренерами не возникает. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ерохина