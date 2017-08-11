Александр Ерохин: "Буду долго вспоминать матч со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин отметил, что надолго запомнит матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1). Напомним, что Ерохин забил второй гол питерской команды.

– Верно, как и в целом встречу со "Спартаком". Очень эмоциональный матч! Трибуны были заполнены до отказа, болельщики великолепно нас поддерживали и постоянно гнали вперед, – цитирует Ерохина bobsoccer.ru. – Все это в совокупности и принесло победный результат.

– Как быстро вы прочитали голевую комбинацию? Было видно, что вы зряче идете в штрафную "Спартака" на замыкание передачи.

– Я видел, что там освободилась зона. Если соперника ловят на контратаке, ему сложнее перестроиться и успеть накрыть футболиста, вбегающего в штрафную. Поэтому решил, что возникнет опасность, если побегу именно туда. Так и произошло.