Александр Ермакович: "Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу ЦСКА"

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, пополнив 9 января тренерский штаб ЦСКА, отметил, что постарается быть максимально полезным московской команде. 42-летний специалист также добавил, что он с интересом принял предложение наставника красно-синих Виктора Гончаренко.

– Получив приглашение от Виктора Гончаренко, я дал положительный ответ, – цитирует клубная пресс-служба Ермаковича. – Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках.

Белорусский специалист Александр Ермакович пополнил тренерский штаб #ЦСКА



Добро пожаловать в красно-синюю семью, Александр Владимирович! 🔴🔵https://t.co/1JdE6nVVYj pic.twitter.com/q5q3WskQTl – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 января 2018 г.

ЦСКА подтвердил, что Ермакович пополнил тренерский штаб клуба