Александр Егоров: "Враги? Надеюсь, что в ДСИ у меня их нет"

Александр Егоров после утверждения главой Департамента судейства и инспектирования РФС назвал цели, которые ставит перед собой. По словам специалиста, ему хотелось бы избежать скандалов в будущем сезоне.

– Цели? Они везде одинаковы, – начал Егоров. – Я уже говорил, что приставка "и.о." ни на что не влияет. Важно было закончить сезон без ошибок, а теперь новая цель – провести новый сезон лучше старого, чтобы не было серьезных ошибок. Так что все банально. И пусть за меня говорит работа, а не слова.

– За тот короткий период, что возглавляли ДСИ, не было желания послать все?

– На этой должности такая же ситуация, как и в карьере судьи. Если после каждой локальной неудачи расстраиваться, то не стоит вообще браться за эту работу. Конечно, мне было неприятно, когда были судейские скандалы, но, к сожалению, это часть нашей работы. И то, что не убивает нас, делает нас сильнее. Важно сделать так, чтобы люди как можно меньше спотыкались. Но в то же время, кто не спотыкается, тот не поднимается.

– Немного некорректный вопрос, но все же. Враги у вас за время руководства ДСИ не появились?

– Надеюсь, что мои жизненные принципы и уклады не позволили мне "завести" врагов. Может быть, есть те, кто по-особенному ко мне относится, но чтобы враги… Мне трудно об этом сказать. (Андрей СИЗЯКИН)

Егоров утвержден на посту руководителя департамента судейства и инспектирования РФС