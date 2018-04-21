Александр Егоров: "Виновные в нецензурной брани в Каспийске устанавливаются"

И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал факт нецензурной брани в Каспийске после матча "Анжи" – "Урал" (0:1) во время флеш-интервью главного тренера екатеринбургской команды Александра Тарханова.

Судя по видеозаписи интервью, брань была адресована в адрес одного из членов судейской бригады.

– Собираем информацию, – сказал Егоров "СЭ". – Все живы-здоровы. Я знаю, что кто-то что-то крикнул, арбитры все это отметили. Виновные в этом инциденте устанавливаются.

– То есть никакого рукоприкладства не было?

– Конечно, не было. У нас 21 век. Все нормально. Никакой угрозы безопасности не было.

– Нецензурная брань была отмечена в протоколе матча, верно?

– Естественно.

– Но кто ругался, вам неизвестно?

– Пока не знаю. Я только прилетел. Мне ребята сказали, что все отметили в протоколе. Повторюсь – информация собирается. (Илья АНДРЕЕВ)

После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей "Анжи", в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте - махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе. Экспертное мнение об этом эпизоде - здесь.