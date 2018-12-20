Александр Егоров: "ВАР - не панацея от всех бед"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС высказал свое отношение к системе ВАР. По его словам, даже с помощью нее иногда трудно принять правильное решение.

– Отвечая Юрию Семину, вы сказали, что после внедрения системы ВАР можете уйти на пенсию.

– Я немного не так сказал. С Юрием Павловичем мы как-то встретились перед игрой, и он меня упрекнул в том, что я нигде не говорю о пользе ВАР, а за систему агитирует только он. После этого ко мне подошли корреспонденты и я через них передал Семину, что тоже поддерживаю ВАР.



Говоря про пенсию, я имел в виду, что могу стать первым человеком, который уйдет с поста руководителя департамента судейства по причине преклонного возраста. Ведь после введения системы судейские ошибки могут совсем пропасть, и ко мне не будет никаких нареканий.

– То есть вы считаете, что ВАР серьезно упростит вашу работу?

– Это не панацея от всех бед. Вы сами видели много ситуаций, когда даже с помощью ВАР трудно принять правильное решение. Однако эта система все равно сократит количество ошибок до минимума.

– Помог бы ВАР в эпизоде с назначением пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Локомотивом"?

– Однозначно. Это как раз та ситуация, когда ВАР обязан вмешаться.



– Многие болельщики считают, что судья должен принимать решения в соответствии с духом игры. Согласны ли вы с этим утверждением, или арбитр должен всегда судить строго по правилам?

– Я часто высказывался по этому поводу, но мои слова можно вырвать из контекста. Есть игры с большим накалом борьбы, если в них работать строго по правилам, то мы закончим матч еще до перерыва из-за огромного количества удалений. Есть встречи, где судья вообще не заметен, команды спокойно играют, и к арбитру нет никаких вопросов. Бывает, когда соперники выходят на поле биться, вот здесь как раз помимо правил нужно следовать духу игры. Где-то можно не дать по желтой карточке, чтобы все поняли, что арбитр дает побороться. Но и тут важно не перегибать.