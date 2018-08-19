Александр Егоров: "Упустил, что Лапочкин судит "Краснодар" и "Спартак" в третий раз подряд"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров ответил на замечание "Краснодара" по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1).

Ранее краснодарский клуб в своем Твиттере выложил видео двух эпизодов из двух матчей команды против "Спартака". Один из них был из прошлогодней встречи, когда Лапочкин назначил пенальти за нарушение на Зе Луише. По мнению "Краснодара", в последней встрече против красно-белых произошел аналогичный эпизод, когда нападающий Ари упал в штрафной площади, однако Лапочкин пенальти не назначил.

– В Европе не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни президента клуба, ни игроков, ни тренеров, – отметил Егоров в эфире программы "После футбола". – Что касается данной ситуации, то единственное, что я могу принять на свой счет, это следующее: Лапочкин обслуживает третий раз подряд игру между "Спартаком" и "Краснодаром".

Я в том году видел этот момент, который показан в видео. Я был на стадионе. Это абсолютно другой момент, когда игрок протыкает мяч – Гранквист делает подножку Зе Луишу. Там тоже было много споров, мол, большое касание или небольшое. Однако момент, в любом случае, отличается от того, что был в последней игре.

Мое упущение лишь в том, что для Лапочкина это была третья игра между этими соперниками.

– В следующий раз вы будете учитывать, сколько раз и как судил арбитр матчи команд?

– У нас ведется вся статистика. Ни один арбитр не может в течение сезона встретится с одним клубом больше 3-4 раз или 2-3 игры судить команду дома. Такого нет и быть не может. Мы все отслеживаем, у нас дальновидные назначения.