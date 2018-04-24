Александр Егоров: "Уходить нужно вовремя"

Известный российский арбитр Александр Егоров, который был назначен исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС, в интервью "СЭ" рассказал, как в прошлом году завершил карьеру судьи. Также он признался, что до сих пор смотрит футбол, как арбитр.

– В июле прошлого года приехал на сборы, сдал все нормативы, - отметил Егоров. - А затем состоялся разговор с Виталием Леонтьевичем (Мутко. – Прим. "СЭ"). Я посоветовался с семьей, взвесил все "за" и "против" и дал положительный ответ, завершив карьеру и придя в РФС. Сейчас очень приятно, когда игроки и тренеры подходят и говорят, сожалея, что рано закончил. Это же лучше, чем они задавались бы вопросом, когда же, наконец, уйду. Уходить нужно вовремя. Первое время было очень трудно. Подходил к полю – слезы накатывали. Постепенно привык. Но футбол по-прежнему смотрю, как арбитр. (Александр БОБРОВ)

Полная версия интервью будет опубликована в ближайшее время