Александр Егоров: "У наших арбитров добрая память о Розетти"

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о своих отношениях с Роберто Розетти, который с 2011 по 2013 руководил российским арбитрами.

- У Будогосского был свой кабинет. Вы его заняли?

- Нет. Сижу со всеми. На месте Роберто Розетти. (улыбается) Когда пришел в РФС, сфотографировался и отправил снимок ему. Он поначалу не понял, что это. Пришлось объяснять.

- Он общается с нашими судьями?

- Регулярно. У арбитров о Розетти добрая память. У меня с ним очень теплые отношения. Когда он приезжал в Санкт-Петербург на Кубок конфедераций, встречались, поужинали вместе, на катере прокатились. (Александр БОБРОВ)

Полностью интервью Егорова - скоро в "СЭ"