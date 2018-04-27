Александр Егоров: "У наших арбитров добрая память о Розетти"

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о своих отношениях с Роберто Розетти, который с 2011 по 2013 руководил российским арбитрами.
- У Будогосского был свой кабинет. Вы его заняли?
- Нет. Сижу со всеми. На месте Роберто Розетти. (улыбается) Когда пришел в РФС, сфотографировался и отправил снимок ему. Он поначалу не понял, что это. Пришлось объяснять.
- Он общается с нашими судьями?
- Регулярно. У арбитров о Розетти добрая память. У меня с ним очень теплые отношения. Когда он приезжал в Санкт-Петербург на Кубок конфедераций, встречались, поужинали вместе, на катере прокатились. (Александр БОБРОВ)
Полностью интервью Егорова - скоро в "СЭ"
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"...- Нет. Сижу со всеми. На месте Роберто Розетти. (улыбается) Когда пришел в РФС, сфотографировался и отправил снимок ему. Он поначалу не понял, что это. Пришлось объяснять...."_____ "...Когда он приезжал в Санкт-Петербург на Кубок конфедераций, встречались, поужинали вместе, на катере прокатились...." ///// Ваще без палева))) Александр, вам бы на волне воодушевления от назначения продумать бы формат, размер и структуру произносимой информации для средств масс-медиа.. Ну или, на худой конец, пока ассистента попросить релизы готовить...Такое ощущение - эйфория еще не улеглась)
16:08