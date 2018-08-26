Александр Егоров: "Турбин может записать себе в актив матч "Спартак" – "Динамо"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров остался доволен тем, как рефери Евгений Турбин отработал матч 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (2:1).

– Этот матч, несомненно, он может записать себе в актив, это его лучшая игра, – цитирует ТАСС Егорова. – Как вы видели, ни у одной из команд, ни у их руководителей отрицательной реакции не было. Все решения игрокам были понятны.

Отмененный гол Промеса? В той ситуации вопрос больше к ассистенту главного судьи, поскольку эпизод связан с положением "вне игры.

В концовке встречи бригада арбитров ошиблась, посчитав, что Луиз Адриану коснулся мяча после удара голландского нападающего красно-белых.

Чудесные "стандарты" и ляп Максименко. Как "Спартак" обыграл "Динамо" //

Турбомэн: минута до триумфа. у красно-белых украли гол //

"А что молчим, что гол Промеса чистый был, Адриану не коснулся мяча?"