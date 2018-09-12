Александр Егоров: "Требования, которые обозначили на сборе, судьи выполняют"

Глава судейства департамента и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью "СЭ" отметил, что пока судьи выполняют обозначенные требования. Тем не менее, он признает, что арбитры допускали ошибки.

– Прошло шесть туров. Как вам уровень судейства?

– Будем его оценивать уже по окончании турнира. Но те требования, которые мы обозначили на сборе в Саранске, ребята выполняют. Конечно, ошибки были. Не скрываем. Во время паузы мы с арбитрами премьер-лиги и первого дивизиона просмотрели весь скопившийся материал, проанализировали. Сейчас еще планируем сделать небольшую нарезочку моментов и показать ее журналистам.

В прошедших играх были как очень хорошие решения арбитров, так и ситуации, когда судьи допускали ошибки в простейших ситуациях. Например, в эпизоде с назначением пенальти в матче "Енисей" – ЦСКА (в ворота красноярской команды. – Прим. "СЭ").

– Этот пенальти – пока самая вопиющая ошибка сезона?

– Давайте все же без таких резких высказываний. Для меня, конечно, это страшно. Так же, как и момент, когда Михаил Вилков вообще никак не оценил подкат в игре "Енисей" – "Крылья Советов". А есть эпизоды, которые можно 200 раз пересмотреть, но не прийти к единому мнению. (Илья Андреев)

Полная версия интервью – в одном из ближайших номеров "СЭ" и на сайте "Спорт-Экспресс"