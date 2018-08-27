Александр Егоров: "Тихонов везде своего сына таскает. И не надо мне ничего про родственные связи говорить"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на слова тренера "Крылья Советов" Андрея Тихонова после матча 5-го тура РПЛ против "Енисея" (0:1). Тренер, напомним, заявил, что сегодня судейство Михаила Вилкова и его бригады было безобразным, а также сказал, что не понимает, почему на матчи назначают друзей-товарищей. С 34-й минуты самарцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

– По поводу судейства дам комментарии завтра. Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков – арбитр ФИФА, и может судить любую игру, то, что где-то кто-то работает, нас это не касается (бывший судья Игорь Егоров сейчас работает начальником "Енисея". – Прим. "СЭ"). Мы выходим – у нас есть белое и черное, и мы работаем, – сказал Егоров

– Не думаете, что слишком много вопросов к судейскому корпусу?

– Давайте обсуждать в таком случае игры, как команды меняют игроков, какие составы ставят, по какой тактике играют. Кто мне задает вопросы, я тем отвечаю – это нормальная практика. Прошел тур, обсуждаем какие-то спорные ситуации, арбитр принимает решение, я стараюсь комментировать все моменты, которые возникают. Могу закрыться и ничего не говорить. (Арман МКРТЧЯН)