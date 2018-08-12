Александр Егоров: "Судья матча "Енисей" – ЦСКА получил неудовлетворительную оценку, назначенный пенальти – это ошибка"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, комментируя судейство бригады Романа Галимова в матче 3-го тура чемпионата России "Енисей" – ЦСКА, назвал ошибочным решение наказать хозяев одиннадцатиметровым. В то же время он добавил, что гол в ворота армейцев Артура Саркисова отменен верно – в этом эпизоде был офсайд.

– Пенальти, на мой взгляд, назначен ошибочно, – сказал Егорова. – Судья Роман Галимов допустил ошибку в этом эпизоде. Что касается удаления Кирилла Набабкина, то оно абсолютно справедливо. Это даже не неспортивное поведение, а агрессивное. Так можно нанести серьезную травму соперника.

– Гол в ворота ЦСКА отменен верно?

– Конечно. Абсолютно верное решение ассистента, зафиксировавшего положение "вне игры". По этому эпизоду вопросов нет.

– Какую оценку поставил инспектор матча бригаде Галимова?

– Неудовлетворительно. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, красноярцы остались недовольны исходом встречи, после финального свистка в Твиттере клуба появилась запись о "левом пенальти и чистом незасчитанном голе", благодаря которым армейцы ушли от поражения. Позднее твит был удален.

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