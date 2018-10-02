14:00 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Судья должен был поставить пенальти в ворота "Крыльев"

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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что судья матча 9-го тура чемпионата России "Рубин""Крылья Советов" (2:1) Кирилл Левников при счете 1:1 в концовке встречи должен был назначить пенальти в ворота самарцев. После удара Сердара Азмуна мяч попал в руку находившегося в площади ворот Надсона, но арбитр не стал назначать пенальти.

– Это была игра рукой, – сказал Егоров. - Судья должен был поставить пенальти и показать красную карточку. Хорошо, что эта ошибка не повлияла на результат. Была бы ничья, до сих пор бы общались с руководством "Рубина" по этому поводу. (Андрей Михайлов)

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