Александр Егоров: "Штрафной на Фернанду был"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров на центральных матчах 8-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (5:3) и ЦСКА – "Спартак" (1:1).

- Арбитры на этих матчах отработали очень хорошо, по нашему мнению. Были нюансы, но это наше мнение. Мы над этим работаем, чтобы не останавливаться.

- Были вопросы о неназначении штрафного на Фернанду в конце игры.

- Он и Луиз Адриану на протяжении всего матча падали. Не стал напрягать Карасева после игры. Возможно, Сергей не увидел эпизоды в деталях. Был контакт – штрафной из убойной зоны. Но судью можно понять в такой ситуации.

Задача игрока – извлечь выгоду, но не все способы хороши. Когда игрок на скорости, может быть достаточно небольшого касания. Кого-то сбить невозможно. В целом арбитры отработали тур хорошо, не было допущено грубых ошибок. (Андрей Михайлов)

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