Александр Егоров: "Самым проблемным игроком на поле был Олег Иванов из "Ахмата"

Глава судейства департамента и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью "СЭ" отметил, что самым проблемным игроком на поле был полузащитник "Ахмата" Олег Иванов. Также он назваз форарда "Зенита" Артема Дзюбу​ самым порядочным.

– Эпизод, в котором Жиго получил травму после единоборства с Дзюбой, сравнивают с травмой Акинфеева после единоборства с Веллитоном в 2011 году.

– Нельзя сравнивать. Это был простой фол. Если бы, возможно, Жиго сразу заменили, или бы оперативнее оказались помощь... Вы же видели – травму он получил в другой ситуации, через некоторое время. Связка у него порвалась, когда он стал передвигаться приставным шагом в штрафной. Я очень много игр судил с участием Дзюбы. И могу сказать, что он – самый порядочный игрок. Это боец, ни одной подлости с его стороны я не видел. В футболе всякое может быть. Любое падение может привести к травме.

– Если Дзюба – самый порядочный игрок, то кто в таком случае – самый грязный из тех, с кем сталкивались на поле?

– Не могу кого-то выделить... Приехал к нам Вернблум. Сначала – боец, шел лбом на танк. А потом что-то поменялось. Одна ситуация, вторая. Это уже как ком стало нарастать. Специально он так себя вел или нет, я не знаю. Вообще, не могу сказать, что у меня с кем-то были большие проблемы. Самым проблемным, наверное, был Олег Иванов из "Ахмата". Но только на поле. В жизни у нас прекрасные отношения. (Илья Андреев)

Полная версия интервью – в одном из ближайших номеров "СЭ" и на сайте "Спорт-Экспресс"