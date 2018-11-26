13:10 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Рука Зе Луиша - 100-процентный пенальти"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство в матче 15-го тура российской премьер-лиги "Спартак""Крылья Советов". Он отметил, что в эпизоде с рукой Зе Луиша пенальти был.

– Рука Зе Луиша – это пенальти?

– Да, 100-процентный пенальти.

– Как же Москалев не увидел руку?

– Мы с ним общались. Он сказал, что ему показалось, что мяч отлетел в руку от ноги Зе Луиша. Но меня это объяснение немного не устроило.

– Почему?

– Если ему так показалось, почему он тогда не назначил угловой? А он показал – от ворот.(Виталий Айрапетов)

Александр Егоров: "Рука Зе Луиша - 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам"

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Игра рукой Зе Луиша в матче "Спартак" - "Крылья" в своей штрафной при счете 0:1 - это...
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