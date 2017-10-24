19:46 | Футбол — РФПЛ

Александр Егоров: "Рука Фернандеса - это пенальти, но Вилков правильно сделал, что не назначил его"

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Воскресенье. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Михаил ВИЛКОВ успокаивает Игоря АКИНФЕЕВА и МАРИУ ФЕРНАНДЕСА.ЦСКА - "Зенит": Вилков допустил одну ошибку, но решающую

Бывший арбитр ФИФА, заместитель главы ДСИ РФС Александр Егоров поддержал решение судьи Михаила Вилкова не назначать пенальти в матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит". На 51-й минуте мяч в штрафной попал в руку защитника армейцев Мариу Фернандеса, однако Вилков не стал останавливать игру.

- Движение рукой по всем правилам УЕФА - это пенальти, - сказал Егоров в эфире передачи "Свисток". - Но я знаю, что такое "Зенит" - ЦСКА, какой градус напряжения в игре и полностью поддерживаю решение Михаила не назначать такой пенальти именно в этой игре. 

Эта игра имеет особый статус в нашем чемпионате. Где-то нужно подходить не по правилам, а по понятиям, по духу. Если подходить к такой игре педантично, то она могла бы прерваться на 50-й минуте, потому что все были бы удалены.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Непорочный как ТИ

Логика у этих взяточников непостижима честным человечишкам, когда уже всю эту шваль егоровскую ВАРом заменят

20:46

Tribunal Z

Интересно, значит это признанием что арбитры бессильны перед ЦСКА и что армейцы наглостью и борзежом выбивают свои очки на поле? Ну вот и приехали. А если бы нарушение было в штрафной Зенита то судья опять же свистнул бы и поставил бы на точку, потому что игроки ЦСКА прибежали бы Вилкова толкать и бить. Кто нибудь с этим разобраться может у нас в стране?

20:14

Вопреки

Вот так и работают наши арбитры - по понятиям... И не только в таком статусном матче - два эпизода игры рукой динамовскими игроками в Казани против "Рубина", тоже для поддержания градуса в матче или просто намерения арбитра спасти столичный клуб от неприятностей и в этом сезоне ??? Да сколько же можно, уважаемые боссы РФС включать дурилку и оправдывать ангажированность арбитража адм. ресурсными клубами и их хозяевами... Утомили, ей богу. Тогда прекратите убеждать нас в том, что футбол в России честный. А завтра старательные ("с рюкзаками обязательств" (В.Л.МУТКО) арбитры будут расчищать дорогу в Кубке Страны для "Спартака", назначив на встречу "Рубина" и "Крыльев" москвича Федотова, а на остальные судей из регионов... и так до самого финала - "Спартак", благодаря очень "слепой" черебьевки будет хозяином поля на всех следующих этапах (1/4 и 1/2) и со своими питерскими арбитрами Безбородовым и Лапочкиным с КО. Вот так и оправдывается помощь кабинетным "вечным чемпионам", унижая команды из глубинки. Достали

20:10

Gogy

А если бы Зенит забил надо было отменить гол по понятиям

20:02

Ivarr

А если не Зенит -ЦСКА, то тогда нужно назначать? Молодец.

20:00

igogohruhru

если нельзя, но очень хочется,- то можно?

19:53