Александр Егоров: "Рука Фернандеса - это пенальти, но Вилков правильно сделал, что не назначил его"

Бывший арбитр ФИФА, заместитель главы ДСИ РФС Александр Егоров поддержал решение судьи Михаила Вилкова не назначать пенальти в матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит". На 51-й минуте мяч в штрафной попал в руку защитника армейцев Мариу Фернандеса, однако Вилков не стал останавливать игру.

- Движение рукой по всем правилам УЕФА - это пенальти, - сказал Егоров в эфире передачи "Свисток". - Но я знаю, что такое "Зенит" - ЦСКА, какой градус напряжения в игре и полностью поддерживаю решение Михаила не назначать такой пенальти именно в этой игре.

Эта игра имеет особый статус в нашем чемпионате. Где-то нужно подходить не по правилам, а по понятиям, по духу. Если подходить к такой игре педантично, то она могла бы прерваться на 50-й минуте, потому что все были бы удалены.