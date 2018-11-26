Александр Егоров: "Пусть Семин комментирует игру "Локомотива". Сколько добавлять – решает главный арбитр"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод в концовке матча "Локомотив" – "Урал". Арбитр Сергей Лапочкин добавил одну компенсированную минуту, чем вызвал недовольство главного тренера хозяев Юрия Семина.

– Я разговаривал с Сергеем Лапочкиным, – сказал Егоров. – Я не хочу пререкаться С Юрием Палычем. Сколько и как добавлять – решает главный арбитр. Пусть Семин дает комментарии по игре своей команды. Лапочкин принял такое решение, потому что "Урал" вообще не сделал замен, а "Локомотив" во втором тайме – две. Причем замены прошли быстро. И арбитр посчитал, что достаточно добавить за замены по 30 секунд, как указано в рекомендациях. У меня есть свое мнение на сей счет. Но этой решение Сергея, он мне его объяснил. (Виталий Айрапетов)

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