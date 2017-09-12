Александр Егоров: "Попова за фол против Канунникова нужно было удалять"

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" высказал мнение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся, показав полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову желтую карточку за фол против нападающего "Рубина" Максима Канунникова. Эпизод произошел на 20-й минуте встречи 9-го тура премьер-лиги, в котором красно-белые победили со счетом 1:0.

– Желтая карточка – это ошибка, – сказал Егоров. - Нужно было удалять Попова. Не знаю, почему Лапочкин показал только желтую. Повторы здесь не нужны – такое нарушение по всем критериям однозначно должно караться красной карточкой. Прямая нога, шипы, скорость – для меня никаких отговорок быть не может.