Александр Егоров: "Полностью поддерживаю решение Еськова удалить Гасанова"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение арбитра матча 2-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Енисей" Алексея Еськова удалить игрока гостей Шамиля Гасанова.

– В матче "Ахмат" – "Енисей" Алексей Еськов удалил игрока "Енисея" Гасанова. Верное решение принял арбитр?

– Я полностью поддерживаю это решение. В нынешнем чемпионате мы уже сталкивались с такими моментами. Рад, что ребята дают таким эпизодам единую трактовку, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Если бы вчера в этой ситуации футболист не был бы удален, у "Ахмата" возникли бы вопросы, почему в первом туре, условно говоря, в похожей ситуации их игроку дали красную карточку (защитник Андрей Семенов на 25-й минуте был удален в матче с "Ростовом". Прим. "СЭ"), а в этой игре судья не показал красную карточку. Но поскольку арбитры это одинаково трактуют, я считаю, что все правильно.

– Есть ли какие-то замечания по работе Владимира Москалева на дерби "Локомотив" – "Спартак"?

– Никаких нареканий у меня нет. Арбитр качественно отработал. Были кое-какие помарки, но это профессиональные моменты, которые видны только профессионалу. А оценка – это рабочая информация, которую я не могу представить. Она положительна. Никаких вопросов нет.

– Что скажете в целом по судейству на туре? Были какие-то серьезные ошибки?

– Тур не закончился, сегодня пройдет еще один матч. Завтра готов ответить на вопросы, если они возникнут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)