Александр Егоров: "Песьяков намеренно ударил Рошу - это красная карточка и пенальти"

Бывший арбитр ФИФА, заместитель главы ДСИ РФС Александр Егоров выразил мнение, что вратарь "Ростова" Сергей Песьяков заслуживал удаления в матче 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1). В первом тайме голкипер и форвард соперников Нуну Роша повздорили в штрафной площади, Песьяков ударил игрока ладонью по лицу.

- Момент с Песьяковым - это красная карточка и пенальти, - сказал Егоров в эфире программы "Свисток". - Мяч в игре, игрок бьет другого игрока рукой по лицу. В действиях Роши не было намеренной агрессии, хлопнул немного по голове. А Песьяков намеренно ударил его.