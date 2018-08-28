Александр Егоров: "Отмена гола Промеса - ошибка ассистента"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что нападающий "Спартака" Квинси Промес забил мяч в ворота "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура премьер-лиги по правилам, а отменен гол был ошибочно. Также он прокомментировал критику главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова в адрес судей после игры самарцев с "Енисеем" (0:1).

– Будете обсуждать идею упорядочения слов в адрес арбитров?

– Не могу сказать, чтобы никто не говорил о судьях плохо. Когда идет переход на личности – это плохо. Если слова конструктивные, тогда нормально. Я понимаю, что хочется, чтобы было горячо, осветить по горячим следам. Понимаю Тихонова, который говорит на эмоциях.

– В матче "Спартак" – "Динамо" в добавленное время Промес забил мяч, но судья его не засчитал. Как прокомментируете?

– Мяч был забит по правилам. Это ошибка ассистента.

– На матче "Спартак" – "Динамо" в тестовом режиме работал ВАР. Что-то вам докладывали по этому поводу?

– Я разговаривал с человеком, который был в ВАР-комнате. Это первое испытание на этом стадионе. Там просто тестировали аппаратуру. Не было арбитра, который за ней сидел. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)