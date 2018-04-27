Александр Егоров: "Один наш судья на пляже показал "горчичник" немецкой бабушке"

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о необычных тренировках российских арбитров.

- Как вы учились показывать желтую карточку, свистеть? У каждого арбитра ведь своя манера - строгая, мягкая, театральная или какая-то иная. На родных тренировались?

- Нет. (улыбается) Перед зеркалом. Когда начинал в Саранске, судил много детских турниров. Там это отрабатывал.

- Над одним судьей, он уже закончил карьеру, посмеивались. Он карточки в лесу показывал - деревьям.

- Это при мне было. А как-то мы бежали по пляжу, рядом шли полусонные немцы. Он подбежал к одной бабушке, как дал ей карточку в лицо! Та - брык и в обморок. Откачивали ее. (смеется) (Александр БОБРОВ)

Полностью интервью Егорова - скоро в "СЭ"