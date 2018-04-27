Александр Егоров: "Один наш судья на пляже показал "горчичник" немецкой бабушке"

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о необычных тренировках российских арбитров.
- Как вы учились показывать желтую карточку, свистеть? У каждого арбитра ведь своя манера - строгая, мягкая, театральная или какая-то иная. На родных тренировались?
- Нет. (улыбается) Перед зеркалом. Когда начинал в Саранске, судил много детских турниров. Там это отрабатывал.
- Над одним судьей, он уже закончил карьеру, посмеивались. Он карточки в лесу показывал - деревьям.
- Это при мне было. А как-то мы бежали по пляжу, рядом шли полусонные немцы. Он подбежал к одной бабушке, как дал ей карточку в лицо! Та - брык и в обморок. Откачивали ее. (смеется) (Александр БОБРОВ)
Полностью интервью Егорова - скоро в "СЭ"
kaop35
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
18:53
Vizioso
Да уж, с Егоровым (в отличие от нудного Будогосского) хотя бы весело будет:)
18:14
баламошка
Бабушек нельзя пугать, грех это.
17:34