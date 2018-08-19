Александр Егоров - о словах Ари: "Никому не позволю оскорблять своих ребят"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может обратиться в комитет по этике РФС с целью рассмотреть высказывания нападающего "Краснодара" Ари. Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо Самюэля Жиго в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (0:1). После этого он назвал судейство позором для российского футбола.

– Никому не позволю оскорблять своих ребят, свою команду. Проконсультируюсь с юристами и, по всей видимости, напишу обращение в комитет по этике, чтобы они рассмотрели высказывания Ари, – цитирует "РИА Новости" Егорова.