19:48 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров - о словах Ари: "Никому не позволю оскорблять своих ребят"


Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может обратиться в комитет по этике РФС с целью рассмотреть высказывания нападающего "Краснодара" Ари. Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо Самюэля Жиго в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (0:1). После этого он назвал судейство позором для российского футбола.

– Никому не позволю оскорблять своих ребят, свою команду. Проконсультируюсь с юристами и, по всей видимости, напишу обращение в комитет по этике, чтобы они рассмотрели высказывания Ари, – цитирует "РИА Новости" Егорова.

Краснодар – Спартак М

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180819/1140633169.html

К комментариям
5
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ