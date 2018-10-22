Александр Егоров – о фоле Костадинова на Боккетти: "Это пенальти и красная карточка"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции, посвященной итогам 10-го и 11-го туров чемпионата России заявил, что игрок "Арсенала" Георгий Костадинов должен был удален за фол на спартаковце Сальваторе Боккетти. Руководитель ДСИ признал, что Михаил Вилков допустил ошибку.

– Стоило ли назначить пенальти на Боккетти?

– Я впервые воспользуюсь возможностью и задам вам вопрос: "А вы бы назначили?", – обратился Егоров к журналисту, на что получил ответ: "На второй минуте – нет".

– По моему мнению, это пенальти и красная карточка. Мне и на стадионе показалось, что это 11-метровый. И здесь не имеет значения, 2-я это минута, или 62-я. Назначение пенальти – ключевое решение в матче. Если страшно – нужно сидеть дома. Судья должен принять решение в любой момент матча, даже на первых секундах. (Андрей Михайлов)

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