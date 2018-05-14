Александр Егоров: "Николаев ошибся и не назначил пенальти в ворота "Ахмата"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Алексея Николаева в матче 30-го тура премьер-лиги "Амкар" – "Ахмат". Судья, напомним, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота грозненской команды. Ее защитник Заурбек Плиев на 16-й минуте встречи сыграл правой рукой в своей штрафной площади.

- К сожалению, Алексей не назначил пенальти. Наверное, был излишне сфокусирован на своем рекорде (матч "Амкар" – "Ахмат" стал для Алексея Николаева 226-м в премьер-лиге. - Прим. "СЭ"). Может быть, он немного расслабился и не выполнил свою прямую обязанность, - сказал Егоров. - В итоге Алексей грубо ошибся, не назначив пенальти.

- Разговаривали с ним? Как он объясняет эту ошибку?

- С ним нет, беседовал с инспектором встречи. О чем? Говорить не буду, это наша внутренняя кухня. Да и что бы мы не говорили - это игра рукой и пенальти. (Андрей СИЗЯКИН)