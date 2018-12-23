Александр Егоров назвал главное впечатление от 2018 года

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью "СЭ" заявил, что считает главным событием 2018 года чемпионат мира, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

– Что останется в памяти от 2018 года? Какие основные впечатления, эмоции – положительные или отрицательные?

– Чемпионат мира – самое главное впечатление. Очень рад, что такое событие прошло у нас в России, застал это, и приятно, что и родной Саранск принял матчи. Сколько всего построено для турнира, потрясающая инфраструктура, и это все останется нашим детям. Понятно, что, может, городу достались на самые топовые матчи, но люди все равно счастливы. И билеты было реально достать, за относительно небольшие деньги окунуться в атмосферу этого праздника. (Дмитрий Зеленов)

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