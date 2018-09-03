Александр Егоров: "Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров в эфире программы "8-16" рассказал о сроках введения системы видеопомощи арбитрам (ВАР) на матчах чемпионата России.

– Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России. Пока правда не совсем понимаю, за счет чего внедрение ВАР будет финансироваться, - сказал Егоров. - Если все руководители клубов соберутся и что-то решат, то дело пойдет быстрее.

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