Александр Егоров - Муравьеву: "Где вы были, когда не назначили пенальти в ворота "Динамо" в прошлом туре?"

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что ему больно и обидно, когда руководители клубов ждут специального момента и высказываются, как генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев об арбитре Сергее Лапочкине. При этом он отметил, что рефери ошибся в моменте с назначением пенальти в матче 5-го тура чемпионата России бело-голубых с "Ростовом" (0:1).

Напомним, ранее Муравьев выступил с заявлением через официальный сайт "Динамо", где назвал некомпетентными действия судьи в матче с "Ростовом". В частности, упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. В прошлом туре столичная команда в домашнем матче разгромила "Амкар" со счетом 3:0. Главный арбитр встречи Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота "Динамо" на 89-й минуте за фол на Алексее Гасилине.

- Генеральному директору "Динамо" (Муравьеву) надо заниматься своей работой, а мы будем заниматься своей. - сказал Егоров. - Я могу ему в ответ сказать: "А как так получилось, что "Динамо" вылетело в ФНЛ?" Вы понимаете, ошибки есть и будут, тут вопроса быть не может. Но надо понять, почему так случилось, чтобы не допустить такого в дальнейшем. А слова Муравьева… Мне больно и обидно, что руководители клубов поджидают такую ситуацию. Где он был в прошлом туре, когда в их ворота не назначили пенальти?

- По вашему мнению, Лапочкин все же ошибся в моменте с назначением пенальти?

- Этот момент будет обсуждаться на заседании контрольно-квалификационной комиссии. Мое мнение - Сергей ошибся в этой ситуации, но я понимаю, почему так случилось. Лапочкин находился слишком близко к моменту и не видел всего ракурса. С этой позиции могло показаться касание. Конечно, это не пенальти. (Павел ГУРЕВИЧ)

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