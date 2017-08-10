Александр Егоров - Муравьеву: "Где вы были, когда не назначили пенальти в ворота "Динамо" в прошлом туре?"

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что ему больно и обидно, когда руководители клубов ждут специального момента и высказываются, как генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев об арбитре Сергее Лапочкине. При этом он отметил, что рефери ошибся в моменте с назначением пенальти в матче 5-го тура чемпионата России бело-голубых с "Ростовом" (0:1).
Напомним, ранее Муравьев выступил с заявлением через официальный сайт "Динамо", где назвал некомпетентными действия судьи в матче с "Ростовом". В частности, упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. В прошлом туре столичная команда в домашнем матче разгромила "Амкар" со счетом 3:0. Главный арбитр встречи Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота "Динамо" на 89-й минуте за фол на Алексее Гасилине.
- Генеральному директору "Динамо" (Муравьеву) надо заниматься своей работой, а мы будем заниматься своей. - сказал Егоров. - Я могу ему в ответ сказать: "А как так получилось, что "Динамо" вылетело в ФНЛ?" Вы понимаете, ошибки есть и будут, тут вопроса быть не может. Но надо понять, почему так случилось, чтобы не допустить такого в дальнейшем. А слова Муравьева… Мне больно и обидно, что руководители клубов поджидают такую ситуацию. Где он был в прошлом туре, когда в их ворота не назначили пенальти?
- По вашему мнению, Лапочкин все же ошибся в моменте с назначением пенальти?
- Этот момент будет обсуждаться на заседании контрольно-квалификационной комиссии. Мое мнение - Сергей ошибся в этой ситуации, но я понимаю, почему так случилось. Лапочкин находился слишком близко к моменту и не видел всего ракурса. С этой позиции могло показаться касание. Конечно, это не пенальти. (Павел ГУРЕВИЧ)
Опрос
- Ростов
- Амкар
- Динамо Москва (футбол)
- Александр Егоров (судья)
- Евгений Турбин
- РФС
- ФНЛ
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Гасилин
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похудевший и ох....й Егоров спалил всю кантору. Вот дурачок.
16:12
Flamenco
Судья всегда прав!
15:45
Fedor81
Ребят, смешно говорить про потерю трёх очков. Да, пеналя не было, но играть ещё было уйма времени, правда ведь? Или крепкую команду Динамо так надломил пенальти, что команда бросила играть в футбол? Это не в ФНЛ в носу ковырять, тут и ещё кое-что требуется
15:42
Пушкарь в теме
Играть надо так,чтобы назначение(неназначение)пенальти не повлияло в итоге на итог!Голы забивать надо,а не словами воздух сотрясать!
15:40
nilmar
"Лапочкин находился слишком близко к моменту и не видел всего ракурса" - ржунемогу=)))))))))
15:30
FreDDy Kruger
"Где он был в прошлом туре, когда в их ворота не назначили пенальти?" ...и что Муравьев что-ли должен был пенальти назначать? Какая-то странная логика у судейского корпуса...Их человек не назначил пеналь, а виноваты в этом все,кроме судей...Уроды...Нет другого слова...
15:30
marksan
Тогда этот пенальти ничего не решал! Счёт другой был! А вот потеря трёх очков под носом у Лапочкина - это заслуживает рассмотрения, а не звиздежа от предпринимателя - директора мотоклуба Егорова, только сменившего поле на кабинет!
15:21
marsey
в прошлом туре (не)назначение пеналя на результат матча не влияло, а здесь очень даже. так что пусть егоров своей прямой работой занимается :)
15:20
Курт Лямке
"Где Вы были в пятницу вечером с 9 до 11?"(с) :))))))))))))))))))))))) Мне кажется Егоров не прав - тут принцип "баш на баш" работать не должен. Это тут только некоторые "эксперты" так рассуждают....Железный довод!
15:13