Александр Егоров: "Москалев справился нормально с игрой "Зенит" - "Спартак"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил судейство в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". По его словам, Владимир Москалев отработал нормально.

- Пока оценку арбитру я ставить не буду, - отметил Егоров в эфире программы "После футбола". – Это сделает завтра инспектор. А что касается игры и антуража, то это счастье – работать на таком стадионе и на такой игре. В этом мачте были и хорошие моменты, и спорные, и дискуссионные. Поэтому отложим все на завтра. Атмосфера невероятная. Рекорд посещаемости. Оценку судейству дадим позже. Я думаю, арбитр отработал и справился нормально со своей игрой.