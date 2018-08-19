Александр Егоров: "Лапочкин правильно не поставил пенальти в ворота "Спартака", Промес не нарушал правила"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, комментируя судейство бригады Сергея Лапочкина в матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак", поддержал решение главного судьи игры не наказывать красно-белых пенальти за момент, в котором Квинси Промес боролся с Ари.

В то же время эксперт "СЭ" Александр Бобров, разбирая эпизод по горячим следам, пришел к выводу, что Промес, приземляясь, ударил Ари правой ногой по правому голеностопу и совершил фол по неосторожности. Такое нарушение правил, совершенное в своей штрафной площади, карается 11-метровым ударом, но судья фола в действиях спартаковца не усмотрел.

- У меня есть вопросы к Сергею (Лапочкину. – Прим. "СЭ"), но они касаются дисциплинарной линии, - начал Егоров. – То есть это касается моментов, где он дал или не дал желтую карточку или, например, в похожих ситуациях дал и не дал штрафной. Такие вопросы у меня к Сергею есть, а что касается глобальных вещей, то претензий нет.

- То есть Лапочкин правильно не наказал пенальти "Спартак"?

- У нас было обсуждение темы наступаний на ноги на сборах. Бывают эпизоду, когда за наступание можно получить и красную. Но если говорить об этом эпизоде, то мы как раз похожий разбирали – когда выпрыгивают два игрока. В момент их приземления они не контролируют свое тело, и один из игроков наступает другому на ногу. В чем здесь фол? Я не могу назвать это даже "фолом по неосторожности". То есть Промес, когда до земли оставалось три сантиметра, не мог остановить ногу или переставить ее. Для меня пенальти – это должно быть какое-то очевидное нарушение. Но здесь Промес никакого нарушения прыжком не сделал, когда они с Ари приземлялись, он не видел соперника и поступить по-другому не могу. Для меня это однозначно не пенальти.

- Какую оценку Лапочкин получил от инспектора?

- Положительную. (Андрей СИЗЯКИН)

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