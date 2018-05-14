Александр Егоров: "Карасев должен был назначать еще один пенальти в ворота "Спартака"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Динамо". Судья, напомним, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых на 45-й минуте встречи. В том эпизоде спартаковский вратарь Артем Ребров сбил Александра Ташаева.

- В целом работу Карасева в дерби я оцениваю положительно, - сказал Егоров. - Хочу вам сказать, что встречи "Спартака" и "Динамо" всегда очень сложно судить, в чем я сам несколько раз убеждался. У этих команд всегда получаются игры от ножа, все-таки это старейшее дерби России. Сергей, я считаю, с ним справился.

К сожалению, был момент на 45-й минуте, когда Сергей не назначил справедливый пенальти. Я был на стадионе и сам с ним разговаривал, пытался понять, как такое получилось. Ясно, что сейчас это никого не интересует, но по факту - это 11-метровый удар.

- Вы, когда смотрели этот матч с трибуны, сразу поняли, что это пенальти?

- Когда сидишь на трибуне или у телевизора, все становится очевидным быстрее.

- Это был сложный эпизод для судьи?

- В том моменте атака уже пошла в другую сторону, Сергей сделал движение, а у, кажется, Самедова случился обрез, и Карасев не успевал развернуться. То есть секундная потеря концентрации Сергеем привела к такому моменту. Когда ты видишь момент, ты назначишь пенальти. А когда не видишь, то странно давать 11-метровый.

- Что Карасев сказал про этот эпизод?

- Я спустился после игры в судейскую, поблагодарил его за сезон и пожелал ему хорошей подготовки к чемпионату мира. В то же время мы посмотрели этот момент, и он сразу же увидел, что это пенальти. (Андрей СИЗЯКИН)