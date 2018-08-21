Александр Егоров: "К Лапочкину полный кредит доверия"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объясняет, что никаких реваншистских настроений по отношению к Ари и "Краснодару" после матча со "Спартаком".

– Сами арбитры могут влиять на назначение? Они же лучше помнят, кого судили.

– Это мое упущение. Взмылилось все. К Лапочкину у меня полный кредит доверия, он арбитр ФИФА. Когда я начинал судить, ЦСКА выиграл при мне десять игр, а у "Зенита" только одна ничья. Я своей работой доказывать, что я просто судья Александр Егоров из Саранска, хотя писали, что я армейский или питерский судья.

– "Краснодар" сделал подборку моментов с помощью ВАР. Это нормально?

Это их право. У них есть такое оборудование. С какими-то моментами там можно согласиться, с какими-то нельзя. Я и так это видел, но тут в лучшем качестве. Закрывая тему "Краснодара", с большим уважением отношусь к клубу и его президенту. Никаких реваншистских настроений нет. Мести не будет. По словам Ари в комитет по этике обращаться не буду. У нас впереди два огненных тура. Надо готовиться. (Ярослав СУСОВ)