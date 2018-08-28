Александр Егоров извинился перед Тихоновым

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров принес публичные извинения главному тренеру "Крыльев Советов" Андрею Тихонову за слова, которые он сказал после матча самарцев с "Енисеем" (0:1).

– Понимаю, как не просто семье читать все негативные комментарии, – сказал Егоров. – Понимаю, как переживает семья Андрея Валерьевича Тихонова. Я произнес недопустимые высказывание в адрес его семьи и хочу извиниться за это перед ним и его семьей. Я сделал неправильные вещи и публично приношу свои извинения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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