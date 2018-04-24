Александр Егоров: "Иванов должен был удалять Рыкова. Арбитр не может допускать такого рода ошибки"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что защитнику "Динамо" Владимиру Рыкову стоило бы дать красную карточку за игру рукой в матче 27-го тура чемпионата России со СКА-Хабаровск (1:0). По словам Егорова, арбитр, который носит на груди эмблему ФИФА, не может допускать такого рода ошибку.

– Арбитр, который носит на груди эмблему ФИФА, не может допускать такого рода ошибки, - сказал Егоров в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Я согласен, что это красная карточка, а не желтая. Если бы не рука Рыкова, то у игрока был бы выход один на один.