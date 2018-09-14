Александр Егоров: "Игрок, чтобы стать футболистом премьер-лиги, должен пройти огромный путь, а арбитр - в два раза длиннее"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью "СЭ" отметил, что не прислушивается к экспертам. Также он добавил, что надеется на изменения отношения к судьям в России.

– К кому из экспертов вы прислушиваетесь?

– У меня есть своя работа. Если буду отвлекаться на что-то постороннее или отвечать кому-то, у меня времени не останется. Если человек имеет свою точку зрения, пусть говорит, что хочет. На сегодня департаментом руковожу я, у меня есть своя команда, и мы пытаемся сделать так, чтобы к нам было как можно меньше претензий. У нас работа вредная, с людьми, поэтому хорошими для всех никогда не будем. Но хотелось бы, чтобы стали относиться к нам по-другому, чтобы поняли, что судьи – это не те, как про них фанаты поют, а нормальные люди. Игрок, чтобы стать футболистом премьер-лиги, должен пройти огромный путь. А чтобы стать арбитром премьер-лиги, нужно преодолеть путь в два раза длиннее. Но как бы мы хорошо не делали свою работу, разные комментарии все равно будут.

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