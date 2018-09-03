Александр Егоров: "Дзюба никогда подло не играл. Просто у Жиго подвернулась нога"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил ситуацию в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", когда Артем Дзюба нанес тяжелую травму Самюэлю Жиго. По его словам, форвард питерцев не хотел нанести травму защитнику красно-белых.

​– Артем и Жиго – это несчастный случай, – отметил Егоров в программе "8-16". – Артем толкал в разрешенную часть спины. Толкнул бы он немного в другую часть, вообще бы не было нарушения. Это несчастный случай. Просто у Жиго подвернулась так нога. Умысла у Дзюбы не было.

Я судил Артема, он никогда подло не играл.