20:42 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Дзюба никогда подло не играл. Просто у Жиго подвернулась нога"


Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил ситуацию в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак", когда Артем Дзюба нанес тяжелую травму Самюэлю Жиго. По его словам, форвард питерцев не хотел нанести травму защитнику красно-белых.

– Артем и Жиго – это несчастный случай, – отметил Егоров в программе "8-16". – Артем толкал в разрешенную часть спины. Толкнул бы он немного в другую часть, вообще бы не было нарушения. Это несчастный случай. Просто у Жиго подвернулась так нога. Умысла у Дзюбы не было.

Я судил Артема, он никогда подло не играл.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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