Александр Егоров: "Для меня руки Гиголаева в матче "Анжи" - "Спартак" - это пенальти"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в общих чертах прокомментировал работу Сергея Карасева на матче "Крылья Советов" - "Ростов" и Владислава Безбородова на игре "Анжи" - "Спартак".

- Появилась информация, что арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за матч "Крылья Советов" - "Ростов". Это так?

- Не могу это комментировать. Могу сказать в общих чертах. Я удовлетворен работой Сергея и поддерживаю его в ключевых решениях в игре "Крылья Советов" - "Ростов". Да, есть некоторые нюансы, но более развернутый комментарий я пока давать не готов.

- Как тогда в целом оцените работу Владислава Безбородова на матче "Анжи" - "Спартак"?

- Игра получилась очень сложной для судейства. По ключевым моментам я в целом Владислава поддерживаю, доволен. Но опять же есть некоторые нюансы. Дискуссионные моменты мы разберем на сборах. Самое главное - чтобы в похожих ситуациях судьи принимали одинаковые решения. Вот к этому нам и нужно стремиться

- Если позволите, один вопрос про конкретный эпизод. Следовало ли ставить второй пенальти в ворота "Анжи" после того, как мяч попал в руку Гиголаеву?

- Здесь следующая ситуация. Когда смотришь эпизод вживую, то могут возникнуть вопрос. А при повторах видно следующее. Гиголаев сначала придерживает игрока "Спартака". В это время он выставляет руки, когда наносится удар по воротам "Анжи" со штрафного. Руки в неестественном положении- вверху, чуть согнутые.

Для меня это пенальти. Некоторые могут сказать, что Гиголаев не ожидал такого мяч, могут подискутировать. Но мне легче объяснить, что это 11-метровый. (Виталий Айрапетов)

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