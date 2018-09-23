Александр Егоров: "Бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство бригады Сергея Карасева на матче 8-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (1:1).

- Бригада очень качественно провела матч, с первой до последней минуты, - сказал Егоров в эфире передачи "После футбола". - Сергей допустил определенный уровень борьбы, который игроки приняли. Были какие-то шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень высоком уровне.

Если какое-то падение - игроки поднимаются, продолжают бороться. Вся борьба шла спортивная, без симуляций.

- Это и ваша установка - давать больше играть?

- Естественно, на сборах объясняли ребятам, но, конечно, матч на матч не приходится.

- Дерби - это та игра, где нужно что-то особенное, чтобы назначить пенальти?

- Если пенальти есть, он в любой игре должен быть назначен.