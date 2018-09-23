Александр Егоров: "Бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство бригады Сергея Карасева на матче 8-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (1:1).
- Бригада очень качественно провела матч, с первой до последней минуты, - сказал Егоров в эфире передачи "После футбола". - Сергей допустил определенный уровень борьбы, который игроки приняли. Были какие-то шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень высоком уровне.
Если какое-то падение - игроки поднимаются, продолжают бороться. Вся борьба шла спортивная, без симуляций.
- Это и ваша установка - давать больше играть?
- Естественно, на сборах объясняли ребятам, но, конечно, матч на матч не приходится.
- Дерби - это та игра, где нужно что-то особенное, чтобы назначить пенальти?
- Если пенальти есть, он в любой игре должен быть назначен.