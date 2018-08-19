Александр Егоров: "Безбородов правильно удалил Григалаву в матче с ЦСКА"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, комментируя судейство бригады Владислава Безбородова в матче 4-го тура чемпионата России ЦСКА – "Арсенал" (3:0), поддержал решение арбитра удалить с поля туляка Гию Григалаву. Накануне, напомним, руководство "канониров" заявило, что удаление было несправедливым, и оно повлияло на результат встречи.

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– В целом хотел бы отметить, что в этом туре арбитры принимают правильные решения в очень, очень сложных моментах, – начал Егоров. – Они выполняют все то, о чем мы просили их на сборах. Понимаю, что на беглый взгляд ситуации спорные, поэтому они и вызывают споры и эмоции. Но ребята выполняют все, что их просят. Считаю, что если мы будем последовательными на протяжении всего сезона, то вопросов к нам не будет.

Теперь к ситуации с Григаловой. Я полностью поддержку решение Влада Безбородова. Сам эпизод получился сложным, потому что он начался чуть раньше, когда была другая спорная ситуация в другом месте – судье нужно было принять решение был там фол или, а тут следом случился момент с Григаловой. Так вот я поддерживаю Влада в обеих ситуация – в первой, что не остановил игру, во второй, что наказал игрока красной карточкой. Я видел, что удаление вызвало споры. Но! По нашим требованиям и рекомендациям Влад поступил абсолютно правильно, когда удалил футболиста за срыв той атаки.

– Какую оценку он получил за матч?

– Положительную. (Андрей СИЗЯКИН)

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