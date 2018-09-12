Александр Егоров: "Ари можно понять, но футбол – это 90 минут на поле, а все остальное – жизнь"

Глава судейства департамента и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью "СЭ" отметил, что понять критику в адрес судей со стороны нападающего "Краснодара"​ Ари можно понять. Бразилец после матча со "Спартаком" заявил, что арбитры помогают московским командам.

– Ари жестко высказался в отношении судей. Не было желания обратиться к главе РФС, чтобы это рассмотрел комитет по этике?

– Мы обсудили все, переговорили – и с Александром Александровичем (Алаевым, и.о. президента РФС. – Прим. "СЭ"), и с руководством "Краснодара". Конечно, нужно быть более мягким в высказываниях. Ари можно понять – наверное, он хотел, чтобы ему дали дисквалификацию поменьше. Но футбол – это 90 минут на поле, а все остальное – жизнь. А в жизни друг к другу нужно быть добрее. Нужно уважать друг друга, это самое главное. (Илья Андреев)

Полная версия интервью – в одном из ближайших номеров "СЭ" и на сайте "Спорт-Экспресс"