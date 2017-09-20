Александр Дюков: "Не сомневаюсь, что Дзюба раззабивается снова"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Артем Дзюба мог уйти в аренду, но остался. Разве это целесообразно – иметь форварда сборной России, который большую часть времени проводит на скамейке запасных?

– Как я уже сказал, "Зенит" участвует в трех турнирах – игровое время будет у всех. Артем – сильный футболист, и я не сомневаюсь, что он раззабивается снова.

– Сейчас все сходятся во мнении, что лучший игрок старта сезона – Александр Кокорин​, с которым случилось настоящее преображение. В чем причина?

– Мне кажется, он просто стал играть на своей позиции. Также могло повлиять на него и рождение сына. Это – радость, а с другой стороны – это новая ответственность, которая дополнительно дисциплинирует и мотивирует. Но, конечно, правильнее задать этот вопрос ему. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Дюкова