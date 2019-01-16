Александр Дюков: "Не планирую устраивать никаких революций"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков рассказал о своих планах на развитие российского футбола. Ранее он стал единственным кандидатом на пост президента РФС.

– Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения. К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а о эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбол" в будущем, – сказал Дюков в эфире "Матч ТВ". – Если говорить о приоритетных направлениях развития футбола, то они определены и сформулированы в "Стратегии развития футбола-2030". Очень важными задачами является развитие детско-юношеского футбола, молодежного футбола. Об этом говорят долгие годы, но, к сожалению, пока что единой и эффективной системы развития детско-юношеского футбола у нас в стране не создано. А это очень важно, потому что является фундаментом для постоянного успешного выступления нашей национальной сборной и профессиональных клубов.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.