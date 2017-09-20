Александр Дюков: "Лимит на легионеров надо отменять"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Давайте поговорим о лимите на легионеров. Сначала была информация, что со следующего сезона он поменяется на "10+15", потом пошли разговоры о другом формате… Назовите вашу оптимальную формулу лимита.

– Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – "6+5", "10+15" или "8+17" по большому счету это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть.

– Если прямо сегодня отменить лимит, не возникнут ли побочные эффекты?

– Не вижу никаких угроз. Отмена не сделает сборную слабой и не помешает отечественным игрокам развиваться. Скорее наоборот. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова