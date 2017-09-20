Александр Дюков: "Халк поступил по-пацански"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Правда, что Халк мог покинуть "Зенит" на полгода раньше. Он хотел уехать в Китай зимой, но клуб его не отпустил, поскольку предстояли матчи плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой"? Как удалось уговорить его остаться еще на полгода?

– Да. Хотел уехать зимой. Но футбол – это командный вид спорта, а Халк был важным членом нашей команды. Мы просто сели с ним за стол переговоров: "Живанилду, мы понимаем твою ситуацию, уважаем тебя, но когда до 1/8 финала Лиги чемпионов остаются считаные недели, мы не можем тебя отпустить. Сейчас клубу необходима твоя помощь, а к вопросу перехода давай вернемся летом". Он поступил по-пацански, в хорошем смысле этого слова, и остался. В принципе Халк – один из самых открытых, позитивных и любящих футбол людей, которых я когда-либо встречал. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова